Akabe’de Füze Alarmı: İran Saldırısı Sonrası Havalimanı Yakınlarında Patlamalar

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Akabe semaları, İran menşeli füze saldırılarıyla sarsıldı. Bölgedeki sivil ve askeri tesisleri hedef alan füzelerin ardından devreye giren hava savunma sistemleri ile patlamalar arasında geçen dakikalar, şehirde büyük bir panik dalgasına yol açtı. Siren seslerinin tüm kenti sardığı olay sırasında, saldırının odak noktalarından birinin Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı çevresi olması dikkat çekti.
19 Temmuz 2026 - 18:55
News ID: 1842339
Ürdün’ün stratejik liman kenti Akabe, İran’dan fırlatılan füzelerin hedefi oldu. Bölgede siren seslerinin yükseldiği saldırı sırasında, ABD askeri uçaklarına ev sahipliği yapan Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldi.
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