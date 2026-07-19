Akabe’de Füze Alarmı: İran Saldırısı Sonrası Havalimanı Yakınlarında Patlamalar

Havalimanının, ABD askeri uçaklarının konakladığı ve bölgedeki operasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kritik bir üs olması, saldırının doğrudan bir “mesaj” niteliği taşıdığı ihtimalini güçlendiriyor. Patlamaların şiddeti, havalimanı yakınlarındaki bazı tesislerin doğrudan etkilendiği ve ciddi hasar oluştuğu şüphesini doğurdu.

Henüz resmi makamlardan can kaybı veya yaralı sayısına dair kesin bir açıklama gelmezken, bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Akabe’deki yerel kaynaklar, gökyüzündeki hareketliliğin ve patlama seslerinin bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarıyor. Bu gelişme, bölgedeki gerilimin sadece Gazze veya Lübnan ekseninde kalmadığını, doğrudan Ürdün ve ABD varlığının bulunduğu noktalara sıçradığını gösteren çok kritik bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.