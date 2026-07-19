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Akabe’de Füze Alarmı: İran Saldırısı Sonrası Havalimanı Yakınlarında Patlamalar

19 Temmuz 2026 - 18:55
News ID: 1842339
Akabe’de Füze Alarmı: İran Saldırısı Sonrası Havalimanı Yakınlarında Patlamalar

Ürdün’ün stratejik liman kenti Akabe, İran’dan fırlatılan füzelerin hedefi oldu. Bölgede siren seslerinin yükseldiği saldırı sırasında, ABD askeri uçaklarına ev sahipliği yapan Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Akabe semaları, İran menşeli füze saldırılarıyla sarsıldı. Bölgedeki sivil ve askeri tesisleri hedef alan füzelerin ardından devreye giren hava savunma sistemleri ile patlamalar arasında geçen dakikalar, şehirde büyük bir panik dalgasına yol açtı. Siren seslerinin tüm kenti sardığı olay sırasında, saldırının odak noktalarından birinin Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı çevresi olması dikkat çekti.

Havalimanının, ABD askeri uçaklarının konakladığı ve bölgedeki operasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü kritik bir üs olması, saldırının doğrudan bir “mesaj” niteliği taşıdığı ihtimalini güçlendiriyor. Patlamaların şiddeti, havalimanı yakınlarındaki bazı tesislerin doğrudan etkilendiği ve ciddi hasar oluştuğu şüphesini doğurdu.

Henüz resmi makamlardan can kaybı veya yaralı sayısına dair kesin bir açıklama gelmezken, bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi. Akabe’deki yerel kaynaklar, gökyüzündeki hareketliliğin ve patlama seslerinin bir süre daha devam edebileceği konusunda uyarıyor. Bu gelişme, bölgedeki gerilimin sadece Gazze veya Lübnan ekseninde kalmadığını, doğrudan Ürdün ve ABD varlığının bulunduğu noktalara sıçradığını gösteren çok kritik bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

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