Kuzey Irak’ta Kritik Operasyon: İran’a Ait İntihar İHA’sı Ayrılıkçı Hedefi Tam İsabetle Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Paylaşılan görüntüler, nokta atışı operasyonun şiddetini ve hassasiyetini gözler önüne seriyor. İntihar İHA’sının, karargah olarak kullanılan binaya doğrudan yöneldiği ve çarpma anında büyük bir patlamaya yol açtığı görülüyor. Tahran yönetimi, uzun süredir sınır ötesindeki bu tür yapıları ulusal güvenlik için doğrudan bir tehdit olarak tanımlıyor; bu saldırı da söz konusu güvenlik doktrininin sahadaki bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Operasyonun Süleymaniye’de gerçekleşmesi, bölgedeki güvenlik dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Yerel kaynaklar, vurulan noktanın ayrılıkçı gruplar için kritik bir lojistik ve stratejik merkez olduğunu belirtiyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü ve gözlerin bir sonraki adıma çevrildiği ifade ediliyor.