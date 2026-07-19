İran: Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar, meşru savunma hakkının bir parçasıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, yaptığı basın açıklamasında, İran'ın uluslararası anlaşmalar ve mutabakat zaptları çerçevesindeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bekaî, İran'ın hiçbir zaman yükümlülük ihlalini başlatan taraf olmadığını, KOEP ve son mutabakat zaptı sürecinde taahhütlerinden ilk dönen tarafın ABD olduğunu ifade etti.

Sözcü, İran'ın anlaşmalara bağlılığının, karşı tarafın da benzer şekilde taahhütlerine sadık kalması koşuluna bağlı olduğunu vurguladı. ABD'nin ihlallerinin devam etmesi durumunda, İran'ın tek taraflı olarak yükümlülüklerini yerine getirmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Bu açıklama, Tahran yönetiminin uluslararası hukuk ve diplomasi zeminindeki tutumunu, "savunmacı ve karşılıklılık ilkesine bağlı" bir çerçeveye oturtma çabası olarak değerlendirildi.

Hürmüz Boğazı Vurgusu: "Sorumlu Tepki ve Mutabakat Gereği"

Bekaî, açıklamasında Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere de değindi. Sözcü, mutabakat zaptının 5. maddesinin, boğazın yönetiminin Umman ve bölge ülkeleriyle istişare edilerek yürütülmesi gerektiğini açıkça belirlediğini hatırlattı. ABD'nin bu maddeyi görmezden gelerek boğaz üzerinde doğrudan kontrol kurmaya çalıştığını öne sürdü.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki son kısıtlayıcı önlemlerinin ise, bu su yolunun İran'a yönelik saldırılar için kötüye kullanılmasına karşı alınan "sorumlu ve meşru bir tepki" olduğu ifade edildi. Bekaî, Tahran yönetiminin boğazdaki varlığını, uluslararası hukuktan kaynaklanan savunma hakkının bir uzantısı olarak tanımlarken, Washington'un buradaki hamlelerini "tek taraflı ve saldırgan" bir girişim olarak nitelendirdi.

"Savaş Suçu ve Soykırım Niyeti" Suçlaması

Bekaî, ABD ve İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarını sert bir dille eleştirdi. Sözcü, saldırıların ağırlıklı olarak sivil yerleşimler ve altyapıyı hedef aldığını savunarak, bu eylemlerin "uluslararası insancıl hukukun açık ihlali ve savaş suçu" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İsrail ve ABD'li yetkililerin İran'a yönelik kullandığı "Taş Devri'ne döndürme" söylemini, "bir milleti yok etme ve soykırım niyetinin ifadesi" olarak yorumladı.

Sözcü, açıklamasının sonunda İran halkının ABD halkıyla bir düşmanlığı olmadığını vurgulayarak, Amerikan vatandaşlarına seslendi. Bekaî, ABD halkını, kendi hükümetlerinin savaş ve saldırganlık politikalarının gerçek yüzünü anlamaya ve vergilerinin başka uluslara karşı savaş açmak için kullanılmasına engel olmaya davet etti. Bu çağrının, Washington'un iç siyasetine ve kamuoyuna yönelik dolaylı bir mesaj olduğu yorumları yapıldı.