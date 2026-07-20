Washington’ın İran Planında Mühimmat ve Kara Harekâtı Endişesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin İran’a yönelik askerî planları, ülkenin savaşı sürdürebilme kapasitesi ve muhtemel operasyonların maliyeti üzerinden tartışılıyor. Washington Post’un haberine göre ABD yönetimi, çatışmanın genişlemesi ihtimaline karşı farklı senaryolar üzerinde çalışırken, ordunun mevcut mühimmat rezervleri planlamanın en kritik başlıklarından biri hâline geldi.

Haberde, özellikle uzun menzilli hassas güdümlü mühimmat, hava savunma füzeleri ve diğer stratejik silahların yoğun bir çatışmada kısa sürede tüketilebileceği uyarısına yer verildi. İran’ın geniş coğrafyası, dağlık yapısı ve ülke geneline yayılan askerî altyapısının da hızlı sonuç alınmasını zorlaştırabileceği kaydedildi.

Muhtemel bir kara harekâtının ise hava ve deniz operasyonlarından çok daha yüksek risk taşıdığı belirtildi. İran’ın nüfusu, coğrafi büyüklüğü ve çok katmanlı savunma kapasitesi nedeniyle böyle bir adımın uzun süreli çatışmaya dönüşebileceği; Amerikan askerî kayıplarını ve savaşın ekonomik maliyetini önemli ölçüde artırabileceği ifade edildi.

Savaşın genişlemesi hâlinde yalnızca İran topraklarının değil, bölgedeki ABD üsleri ile askerî unsurlarının da karşı saldırıların hedefi olabileceğine dikkat çekildi. Irak, Suriye ve Körfez ülkelerindeki Amerikan varlığının yanı sıra deniz kuvvetlerinin güvenliği de hazırlanan senaryoların merkezinde bulunuyor.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek bir kesintinin enerji sevkiyatını aksatması, petrol fiyatlarını yükseltmesi ve küresel ticaret üzerinde zincirleme sonuçlar doğurması da başlıca endişeler arasında gösterildi. Bu nedenle kapsamlı bir askerî girişimin operasyonel sonuçlarının ötesinde, dünya ekonomisini etkileyebilecek geniş bir krize yol açabileceği değerlendiriliyor.

Washington Post’un aktardığı tablo, ABD yönetiminin önündeki seçeneklerin askerî kapasite, mühimmat tedariki ve bölgesel sonuçlar bakımından ciddi sınırlamalar taşıdığını ortaya koyuyor. İran’a karşı savaşın kapsamının genişletilmesi ihtimali gündemdeki yerini korurken, karar sürecinde operasyonun süresi ve sürdürülebilirliği belirleyici olacak.