Gazze Yönetimi: Ateşkes Kâğıt Üzerinde Kaldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze yönetimi, ateşkes sürecine ilişkin yayımladığı açıklamada, varılan mutabakatın sahadaki gelişmelere yansımadığını belirtti. Açıklamada, ateşkese rağmen can kayıplarının devam ettiği ve sivillerin güvenliğini sağlamaya yönelik hükümlerin uygulanmadığı ifade edildi.

Yönetim, ihlallerin yalnızca askerî faaliyetlerle sınırlı olmadığını vurguladı. Gazze’ye ulaştırılması gereken gıda, ilaç, yakıt ve barınma malzemelerinin girişinde ciddi kısıtlamaların sürdüğü, bu durumun bölgedeki insani krizi daha da ağırlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yaralı ve hastaların tahliyesi, sınır kapılarının işleyişi, yerinden edilen sivillerin geri dönüşü ve temel altyapının onarılması gibi başlıklarda da ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği savunuldu. İnsani yardım konvoylarının geciktirilmesinin sağlık kuruluşları ile yardım merkezleri üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

Gazze yönetimi, sahadaki ihlallerin kayıt altına alındığını bildirerek ateşkesin garantörü olan ülkelere ve uluslararası kuruluşlara sorumluluk alma çağrısında bulundu. Mutabakatın uygulanmasını denetleyecek etkili bir mekanizma kurulmadığı sürece ihlallerin devam edeceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, kalıcı sükûnetin sağlanabilmesi için saldırıların tamamen durdurulması, insani yardımların kesintisiz biçimde bölgeye ulaştırılması ve anlaşmada yer alan bütün maddelerin eş zamanlı uygulanması gerektiği vurgulandı.

Gazze yönetimi, mevcut tablonun ateşkesin fiilî bir koruma sağlamadığını gösterdiğini belirterek uluslararası toplumu, sivillerin yaşam hakkını ve insani yardım erişimini güvence altına alacak somut adımlar atmaya davet etti.