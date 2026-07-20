CENTCOM: İran’ın Irak ve Ürdün’deki Saldırılarında ABD Askerleri Öldü ve Yaralandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’ın Irak ve Ürdün’deki Amerikan askerî noktalarına yönelik son saldırılarında ABD askerlerinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, saldırıların hangi üsleri hedef aldığına ve ne zaman gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Ölen ve yaralanan askerlerin sayısı ile kimlikleri de kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yaralı askerlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, saldırıların üslerde yol açtığı hasarın boyutuna da değinilmedi. Olayların ardından bölgedeki Amerikan birliklerinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bildirildi.

Saldırılarda kullanılan silahların türü ve hedef alınan noktaların mevcut durumu hakkında henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. ABD makamlarının olaylarla ilgili hasar ve kayıp tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Irak ve Ürdün, ABD’nin bölgedeki askerî faaliyetleri açısından önemli ülkeler arasında yer alıyor. Her iki ülkede konuşlandırılan Amerikan birlikleri, Washington’un açıklamalarına göre bölgesel güvenlik, eğitim ve operasyonel destek görevleri yürütüyor.

İran makamlarından CENTCOM’un duyurduğu can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Saldırıların kapsamı ve sonuçlarına dair yeni bilgilerin ABD Savunma Bakanlığı ile CENTCOM tarafından paylaşılması bekleniyor.