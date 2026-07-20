Video / Uydu Görüntüleri Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssünde Bir Binanın Vurulduğunu Gösterdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ürdün’de bulunan Muvaffak Salti Hava Üssüne ait olduğu belirtilen uydu görüntüleri, üs içerisindeki bir binanın doğrudan vurulduğunu ortaya koydu.

Görüntülerde hedef alınan yapıda hasar meydana geldiği görülürken, saldırının ne zaman ve hangi silahla gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Ürdün makamlarından binanın kullanım amacı, hasarın boyutu veya olay sırasında üste bulunan personelin durumuna ilişkin henüz açıklama gelmedi. Uydu görüntülerindeki bulguların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmasına yönelik incelemeler sürüyor.