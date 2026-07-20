  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Video / Uydu Görüntüleri Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssünde Bir Binanın Vurulduğunu Gösterdi

20 Temmuz 2026 - 18:11
News ID: 1842728
Video / Uydu Görüntüleri Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssünde Bir Binanın Vurulduğunu Gösterdi

Uydu Görüntüleri Ürdün’deki Muvaffak Salti Hava Üssünde Bir Binanın Vurulduğunu Gösterdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ürdün’de bulunan Muvaffak Salti Hava Üssüne ait olduğu belirtilen uydu görüntüleri, üs içerisindeki bir binanın doğrudan vurulduğunu ortaya koydu.

Görüntülerde hedef alınan yapıda hasar meydana geldiği görülürken, saldırının ne zaman ve hangi silahla gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Ürdün makamlarından binanın kullanım amacı, hasarın boyutu veya olay sırasında üste bulunan personelin durumuna ilişkin henüz açıklama gelmedi. Uydu görüntülerindeki bulguların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmasına yönelik incelemeler sürüyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha