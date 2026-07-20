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Video / Tokyo’da İran’a Destek Gösterisi

20 Temmuz 2026 - 18:17
News ID: 1842730
Video / Tokyo’da İran’a Destek Gösterisi

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir araya gelen bir grup gösterici, İran’a desteklerini ifade etmek amacıyla protesto eylemi düzenledi. Şehrin merkezinde gerçekleşen etkinlikte, İran’ın bölgesel politikalarına yönelik destek mesajları verildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Japonya’nın başkenti Tokyo’da toplanan göstericiler, İran’a yönelik desteklerini göstermek için sokağa çıktı. Şehrin merkezi noktalarından birinde gerçekleştirilen eylemde, katılımcılar İran lehine sloganlar atarak çeşitli pankartlar taşıdı.

Gösteri sırasında İran’ın bölgesel tutumunu destekleyen mesajlar öne çıkarılırken, katılımcıların ülkeye yönelik uluslararası baskılara karşı tepkilerini dile getirdikleri görüldü.

Etkinlik süresince bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Japon yetkililer veya İran makamları tarafından gösteriye ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapılmazken, eylemin olaysız bir şekilde sona erdiği belirtildi.

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