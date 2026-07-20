ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 9 gündür devam ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a karşı yapılan saldırıların 9 gecedir kesintisiz sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, bu vahşi saldırıların "İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef almak için kullandığı askeri kapasiteleri zayıflatmaya devam edeceği" iddia edildi.

Ancak bu iddia, bölge uzmanları tarafından bir yalan ve emperyalist çarpıtma olarak nitelendiriliyor. Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, İran’ın egemenlik hakları ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde Tahran yönetiminin doğal sorumluluğu dahilindeyken, saldırganların buradaki meşru savunma tedbirlerini "hedef alma" girişimi, açık bir savaş suçu ve uluslararası antlaşmalara doğrudan saldırı olarak kaydedildi.

ABD ve İsrail’in daha önce "bölge istikrarı" ve "terörizmle mücadele" yalanıyla ortaya çıktığı eski açıklamaları hatırlatıldığında; bugün egemen bir ülkenin topraklarına gece baskınları düzenleyen bu çevrelerin ikiyüzlülüğü, mantıklı argümanlarla bir kez daha ifşa edilmiş oldu.

Huzistan’daki Patlamalar ve Saldırganların Perde Arkasındaki Çaresizliği

Tasnim Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaleti başta olmak üzere Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentleri gibi stratejik noktalarda patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Dikkat çeken en kritik nokta ise saldırıların hedefine ilişkin herhangi bir detaylı bilgi paylaşılmamış olması oldu. Bu suskunluk, saldırgan güçlerin beklediği stratejik başarıya ulaşamadığının ve İran’ın hava savunma sistemleri ile Direniş Ekseni’nin sahadaki hazırlığının, bu gece saldırılarını etkisiz kıldığının açık bir göstergesi olarak yorumlandı. Saldırganlar, hedef gösterdikleri bölgeleri vurduklarını iddia etmekle yetinirken; İran’ın caydırıcı gücü karşısında yaşadıkları başarısızlığı örtbas etmek için bilgi kirliliği yaratmaya çalıştıkları savunuldu.

Sonuç: 9 Gecedir Süren Çıkmaz ve Stratejik Yenilgi

ABD ve İsrail’in bu 9 gecedir süren saldırgan eylemleri, bölgede istikrarı bozmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, emperyalist güçlerin İran iradesi karşısında geldiği noktayı da gözler önüne sermektedir. Saldırganlar, "ticari gemileri koruma" yalanına sığınarak kamuoyunu yanıltmaya çalışsa da; uluslararası hukuk, coğrafi gerçekler ve İran’ın demir iradesi karşısında bu girişimlerin mahkum olduğu açıkça ifade edildi. İran ve Direniş Ekseni'nin sahadaki varlığı ve kazanımları, bu tür gece baskınlarıyla asla zayıflatılamayacak; aksine her saldırı, Tahran'ın bölgedeki meşruiyetini ve direniş azmini daha da pekiştirecektir.