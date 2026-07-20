Video / New York’ta Olay Bölgesi Tamamen Kordon Altına Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- New York’ta yaşanan bir olayın ardından polis ve acil durum ekipleri harekete geçti. Güvenlik güçleri, olay yerinin çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak bölgeye giriş ve çıkışları durdurdu.

Olayın meydana geldiği noktaya çok sayıda ekip sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.

Olayın nedeni, kapsamı ve yaralı ya da can kaybı bulunup bulunmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi paylaşılmadı. Yetkililerin incelemelerinin ardından ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.