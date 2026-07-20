Trump’ın Katar Uçağı Korkusu Bitmedi: Air Force One Yeniden Hangara Çekiliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump’ın Katar tarafından hediye edilen Boeing 747-8 tipi uçakla ilgili güvenlik endişeleri yeniden gündemde. Başkanlık uçağı olarak kullanılmaya başlanan dev jet, ek savunma sistemleriyle donatılmak üzere bir kez daha hangara çekilecek.

Daily Mail’in haberine göre Trump, yeni Air Force One’ın güvenliğinin yeterli seviyeye çıkarılması gerektiğini söyledi. Uçağın yaklaşık bir ay içinde geçici olarak hizmetten alınacağı ve güvenlik çalışmalarının da yaklaşık bir ay süreceği belirtildi.

Trump’ın açıklaması, “uçan Beyaz Saray” olarak anılan uçağın olası saldırılara karşı ne ölçüde korunaklı olduğu yönündeki tartışmaları büyüttü. Yapılacak çalışmaların teknik ayrıntıları gizli tutulurken, uçağa daha gelişmiş savunma ve karşı tedbir sistemlerinin kazandırılacağı bildirildi.

Trump daha önce İran’dan kendisine yönelik tehditler bulunduğunu savunmuş ve “İran’ın suikast listesindeki bir numaralı hedef benim” demişti. Bu iddiayı doğrulayan resmî bir belge kamuoyuna açıklanmasa da söz konusu söylem, Trump’ın Katar’dan gelen uçağa yönelik çekinceleriyle birlikte yeniden gündeme taşındı.

ABD Başkanı’nın temmuz ayı başındaki bazı seyahatlerinde yeni uçak yerine eski Air Force One’ı tercih etmesi de güvenlik kuşkularını artırmıştı. Trump daha sonra Katar’ın hediye ettiği uçakla yeniden yolculuk yapmasına rağmen ek güvenlik iyileştirmesi talebinden vazgeçmedi.

Katar’dan gelen Boeing 747-8, başkanlık hizmetine alınmadan önce kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçirilmişti. Ancak son açıklamalar, uçağın mevcut savunma kapasitesinin Trump yönetimi tarafından hâlâ yeterli görülmediğini ortaya koydu.

Yeni Air Force One uçaklarının Boeing tarafından teslim edilmesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle Katar’ın hediye ettiği jetin geçici çözüm olarak kullanılması planlanıyor. Bununla birlikte uçağın kısa süre içinde yeniden hizmet dışına çıkarılacak olması, ABD Başkanı’nın güvenliği ve başkanlık filosundaki açıklar hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.