İran'dan yeni misilleme dalgası: Ürdün ve Kuvevt’teki üslere eş zamanlı operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Edinilen bilgilere göre, ülkenin güney ve güneydoğusunda Çabahar, Konarak, Sirik, Cask ve Mahşehr gibi kıyı bölgelerinde ABD saldırılarına karşı İran'ın hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Bu bölgelerde bir düşman İHA’sının düşürüldüğü bildirildi. Batıdaki İslamabad-ı Garb semalarında ise Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait bir savunma sisteminin, ABD ordusuna ait MQ-9 tipi gelişmiş bir İHA’yı tespit ederek imha ettiği aktarıldı.

Kuzeybatıdaki Tebriz kentinde de üç patlama sesi duyulduğu ve burada da savunma sistemlerinin faaliyet gösterdiği belirtildi. Bu durum, saldırganların farklı cephelerdeki girişimlerinin etkisiz kılındığı şeklinde yorumlandı.

Hürmüz’de Tanker Operasyonu ve Mesaj

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan ilk açıklamada, ABD ordusunun yönlendirmesiyle Hürmüz Boğazı’nın güneyinde güvensiz bir rotada ilerleyen iki tanker gemisinin durdurularak imha edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ABD’nin bölgedeki şer faaliyetleri sürdüğü müddetçe bu su yolunun saldırganlar için güvenli olmayacağı vurgusu yapıldı. Bu hamlenin, Hürmüz’deki dengeleri yeniden tesis etmeye yönelik caydırıcı bir adım olduğu değerlendirildi.

Ürdün ve Kuvevt’teki Üslere Eş Zamanlı Vuruşlar

IRGC tarafından yayımlanan ikinci bildiriye göre, "Ya Rugayye" kod adlı Nasr 2 Operasyonu’nun 21. dalgasında Ürdün’deki El-Ezrak üssü ve Akabe Havaalanı hedef alındı. Saldırıda, ABD askerlerinin bulunduğu 20 hangarın vurulduğu ve onlarca Amerikan askerinin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Akabe Havaalanı’nda ise C-17 nakliye uçakları ile P-8 komuta kontrol uçaklarının ağır hasar gördüğü kaydedildi.

Üçüncü bildiride, aynı operasyonun 22. dalgasında Kuveyt’teki Ali El-Salem Üssü’ne hassas bir İHA saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Bu saldırıda, ABD ordusuna ait erken uyarı radar sisteminin tamamen kullanılamaz hale geldiği ve MQ-9 İHA’larının bulunduğu hangar ile ekipman depolarının isabet alarak yangın çıktığı ifade edildi. IRGC’nin Kuveyt halkına yönelik mesajında, ülke topraklarının ABD’nin Müslüman halklara karşı saldırganlığına zemin hazırlamaması gerektiği belirtildi.

Washington’dan Gelen Açıklamalarda Çelişkiler Dikkat Çekti

Saldırıların ardından ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamalarda bazı çelişkiler göze çarptı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak’ın kuzeyinde bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini doğrularken; İran’dan fırlatılan bir füzenin Ürdün’deki hava savunma katmanlarını aşarak hedefine ulaştığını da itiraf etti. Bu durum, ABD’nin bölgedeki hava hakimiyeti iddiasına yönelik soru işaretlerini artırdı.

Başkan Donald Trump’ın söylemlerinde ise belirgin tutarsızlıklar olduğu gözlendi. Trump’ın, Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğunu savunmasının yanı sıra, saldırıların kaybedilen Amerikan askerlerine yönelik bir intikam olduğunu öne sürmesi dikkat çekti. Ayrıca, İran saldırılarında ölen ABD askeri personelinin sayısının ilk açıklanan rakamların üzerinde olduğunu kabul etmesi, Washington’un konuya ilişkin açıklamalarında netlik sağlanamadığını gösterdi.

Bölgesel Dengelerde Yeni Denklem

Analistler, yaşanan gelişmeleri üç ana başlık altında değerlendiriyor. İlk olarak, İran’ın hava savunma ağının Çabahar’dan Tebriz’e uzanan geniş bir coğrafyada etkin olduğu ve saldırganların olası girişimlerinin önlendiği belirtiliyor. İkinci olarak, Hürmüz Boğazı’ndaki müdahalenin, bu hayati suyolunda ABD’nin keyfi hareketlerine karşı bir denge unsuru oluşturduğu ifade ediliyor. Üçüncü olarak, Ürdün ve Kuvevt’teki üslere yönelik saldırıların, ABD’nin bölgesel askeri varlığının ne denli kırılgan olduğunu ortaya koyduğu kaydediliyor. Bu çerçevede, İran’ın bölgedeki caydırıcılığının güçlendirildiği ve saldırganların hedeflerine ulaşamadığı değerlendirmesi öne çıkıyor.