Lübnan'da katliam sürüyor: Şehit sayısı 4 bin 328'e ulaştı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana süren İsrail saldırılarında ülke genelinde can kaybının 4 bin 328'e ulaştığı kaydedildi.

Aynı dönem içerisinde yaralanan kişi sayısının ise 12 bin 229 olduğu ifade edildi. Yetkililer, bu rakamların yalnızca teyit edilen vakaları kapsadığını ve enkaz altında kalanların sayısının bilinmediğini belirtti. Uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu savunulan saldırılarda, sivil kayıpların oranının endişe verici boyutlara ulaştığı vurgulandı.

Sağlık Altyapısı Hedefte: 17 Hastane Hasar Gördü

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail saldırıları nedeniyle 17 hastanenin fiziki hasar aldığı, 3 hastanenin ise tamamen hizmet dışı kalarak kapatıldığı bildirildi. Bakanlık kaynakları, sağlık çalışanlarının ve ambulans ekiplerinin de saldırılardan doğrudan etkilendiğini aktarırken; hastanelerin hedef alınmasının, uluslararası savaş suçları kapsamında değerlendirilmesi gereken bir ihlal olduğu ifade edildi.

Saldırgan tarafın, sivil tesisleri vurarak Lübnan halkının temel sağlık hizmetlerine erişimini engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

Güney Lübnan'da Yıkım ve Anlaşma İhlali

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde geniş çaplı bir patlama gerçekleştirdiği ve bu eylemle birlikte çok sayıda konut ile sivil altyapı unsurunun yerle bir edildiği aktarıldı. Lübnan resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Nebatiye bölgesinde bir araca yönelik "vahşi" olarak nitelendirilen saldırının düzenlendiği ve saldırganların hedef seçiminde ayrım gözetmediği kaydedildi.

Dikkat çeken bir diğer gelişme ise İsrail'in, 26 Haziran'da ABD arabuluculuğunda imzaladığı çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam etmesi oldu.

Washington yönetiminin aracılık ettiği bu anlaşmanın, bölgedeki gerilimi düşürmeyi hedeflediği savunulurken; İsrail'in taahhütlerine rağmen saldırıları sürdürmesi, anlaşmanın ne kadar etkisiz olduğu ve ABD'nin bölgedeki arabuluculuk iddiasının ne kadar samimiyetsiz olduğu şeklinde eleştirildi.

Uzmanlar, ABD'nin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğinin, anlaşmaların uygulanabilirliğini zayıflattığını ve bölgedeki istikrarsızlığın temel sorumlularından biri olduğunu savunuyor. Söz konusu saldırıların, İsrail'in Lübnan'a yönelik işgalci emellerini gizleme çabası olduğu ve Direniş Ekseni'nin sahadaki varlığı karşısında yaşanan başarısızlığın öfkeye dönüştüğü yorumları da yapılıyor.