Siyonist İsrail Gazze'de soykırımı yeniden şiddetlendirdi: Saldırılar arttı, işgal genişledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Cezire kanalı tarafından yayınlanan bir raporda, ABD ile İran arasındaki askeri çatışmaların ve Hürmüz Boğazı'nın akıbetinin dünya basınında ilk sıralarda yer alması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insanlık dramının uluslararası gündemden düştüğü belirtildi. Ancak raporda, sahadaki gerçekliğin bundan çok farklı olduğu vurgulandı.

Katil İsrail'in, dünya kamuoyunun dikkatini dağıtan bu fırsatı kullanarak Gazze'ye yönelik hava saldırılarını, suikast girişimlerini ve kara operasyonlarını artırdığı aktarıldı. Bu durum, emperyalist güçlerin bölgedeki çıkarları uğruna Filistin halkının kanını feda etmekten çekinmediği şeklinde yorumlandı.

Anlaşma İmzalandı, İhlal Edildi: İşgal Alanı Yüzde 70'e Dayandı

Rapora göre, İsrail'in bu saldırgan eylemleri, Ekim 2025'te imzaladığı ve arabulucuların garantörlüğünde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen sürdürülüyor. Söz konusu anlaşmada Tel Aviv'in saldırıları durdurmayı, belirlenen bölgelerden çekilmeyi ve insani yardım geçişlerini kolaylaştırmayı taahhüt ettiği hatırlatıldı.

Buna karşın, son günlerde hava saldırılarının ve topçu bombardımanlarının hız kesmeden devam ettiği, her gün onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise işgal altındaki bölgelerin genişletilmesi oldu. Anlaşma gereğince İsrail'in yalnızca yüzde 53'lük bir alanda geçici olarak bulunması öngörülürken, bu oranın önce yüzde 58'e, ardından yüzde 60'ın üzerine çıktığı ve Netanyahu kabinesinin bunu yüzde 70'e yükseltme taahhüdü verdiği kaydedildi.

Bu durum, sözde "çerçeve anlaşması"nın aslında işgali meşrulaştırmak için bir araç olarak kullanıldığı ve ABD arabuluculuğunun ne kadar güvenilmez olduğu eleştirisini beraberinde getirdi.

Siviller Hedefte, İnsani Yardım Engeli

El Cezire'nin aktardığı bilgilere göre, Gazze Şeridi'ndeki vahşet boyutlarıyla dikkat çekiyor. Kuzeybatı Gazze'de bir konutun hedef alınması sonucu anne, baba ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir ailenin tamamının hayatını kaybettiği, Zeytun mahallesinde üç sivilin daha öldüğü ve doğudaki bir çadır kentte bir kadının cesedinin bulunduğu aktarıldı.

İnsani yardım girişlerindeki kısıtlamalar da felaket boyutuna ulaşmış durumda. Gazze'nin günlük 600 kamyon yardıma ihtiyacı olduğu belirtilirken, bölgeye yalnızca 190 ila 250 kamyonun giriş yapabildiği, bu oranın ihtiyacın ancak yüzde 30-35'ini karşıladığı ifade edildi. Raporda, bölge nüfusunun yüzde 77'sinin şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya olduğu ve on binlerce çocuk ile hamile kadının acil gıda yardımına muhtaç bulunduğu belirtildi.

Filistin Güvenlik Güçleri Hedefte: İç Düzeni Bozma Stratejisi

Raporda üzerinde durulan bir diğer husus ise İsrail'in Filistin polis ve güvenlik güçlerini hedef alması oldu. Bu saldırıların rastgele olmadığı, aksine Filistin'deki iç güvenliği zayıflatmayı ve halkın yaşamını daha da zorlaştırmayı amaçlayan bilinçli bir stratejinin parçası olduğu vurgulandı.

İşgalci İsrail'in, Gazze'deki düzen unsurlarını ortadan kaldırmaya çalışarak kaos ortamını pekiştirdiği ve bu sayede işgalini daha da derinleştirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

Bu arada, Filistinli aktivistler, gazeteciler ve yardım görevlilerinin, 16 Temmuz'da Arapça ve İngilizce olarak başlattıkları #TheyLiedYou (#YalanSöylediler) etiketiyle bir sosyal medya kampanyası başlattıkları belirtildi. Bu girişimle, uluslararası kamuoyunun dikkatini yeniden Gazze'deki soykırıma çekmeye çalıştıkları ifade edildi. Ancak Batılı medya kuruluşlarının bu kampanyaya yeterli ilgiyi göstermediği ve ABD'nin bölgedeki angajmanının aslında İsrail'e siyasi ve askeri bir kalkan sağlamaktan ibaret olduğu eleştirisi yapıldı.