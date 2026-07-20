Eski ABD'li vekil Taylor Greene'den Trump'a: Bu savaş İsrail için başlatıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El-Mayadin televizyonuna konuşan eski Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Greene, Amerikan ordusunun rolünün Hürmüz Boğazı'nda polislik yapmaktan ibaret hale geldiğini belirtti.

Bu durumu, Trump'ın Miriam Adelson ve İsrail'in etkisi altında kalmasına bağlayan Greene, ABD'nin küresel bir süper güç olarak stratejik vizyonunu kaybettiği eleştirisini yöneltti. Amerikan ordusunun, emperyalist çıkarların değil, başka ülkelerin emellerinin aracı haline getirildiği şeklindeki bu çıkış, Washington yönetiminin savaş politikalarına yönelik ciddi bir iç muhalefet örneği olarak kaydedildi.

Sosyal Medyadan Sert Çıkış: "Bu Savaş İsrail İçin Başladı"

Greene, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada ise çok daha sert ifadeler kullandı. Eski vekil, "Bu savaş İsrail için başladı ve şimdi her şey Hürmüz Boğazı ve petrol kontrolüne döndü. Görünen o ki sonu yok, çünkü bombalamalar artık İran ve Kuveyt'teki elektrik ve su tesislerini de kapsıyor" ifadelerine yer verdi.

Greene, bu saldırılar nedeniyle sayısız masum insanın elektrik ve özellikle sudan mahrum kalacağını belirterek, yaşanan insani dramın altını çizdi. En dikkat çekici bölüm ise Amerikan askerlerine yönelik ifadeleri oldu: "Amerikan askerleri gönüllü olarak kendilerini feda etmedi. Onlar, Trump ve yönetiminin, İsrail adına başlattığı bu savaşta öldüler." Bu sözler, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının aslında Tel Aviv yönetiminin çıkarlarına hizmet ettiği ve Washington'un kendi halkını İsrail uğruna ateşe attığı yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

Trump'ın İran Politikası İçeride Tepki Çekiyor

Kaynaklar, Trump yönetiminin tüm dikkatini Hürmüz Boğazı'nı açık tutmaya harcadığını, oysa bu boğazın İran'a karşı savaş başlatılmadan önce de zaten açık olduğunu hatırlatıyor. Greene'in bu eleştirisi, Trump'ın savaş politikasının ne kadar anlamsız ve sonuçsuz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mevcut durum, ABD içinde giderek büyüyen bir muhalefet dalgasına neden olurken; savaşın kazanımsız doğası ve ABD askerlerinin İsrail adına ölüyor olması, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir skandal olarak değerlendiriliyor. Eski Kongre üyesinin bu çıkışı, ABD yönetiminin bölgede yürüttüğü emperyalist politikaların kendi içinde bile sorgulanmaya başlandığını ve İran'ın meşru savunma hakkı karşısında Washington'un yaşadığı çıkmazı göstermesi bakımından dikkat çekici bulunuyor.