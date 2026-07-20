Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Merkez Komutanlığı (Centcom) tarafından yapılan açıklamada, 26 Temmuz'da Ürdün'de meydana gelen saldırılarda iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. Açıklamada ayrıca, bir askerin kayıp olduğu ve dört askerin yaralandıktan sonra taburcu edildiği belirtildi.

Centcom'un bu açıklamasında, saldırıları İran'a atfettiği ancak söz konusu saldırıların İran'ın meşru savunma hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiği gerçeğine hiçbir atıfta bulunulmadığı ifade edildi. İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik ABD saldırılarının ardından gelen bu misillemeler, uluslararası hukukta meşru savunma olarak değerlendirilirken; Centcom'un tek taraflı anlatımı, emperyalist güçlerin olayları kendi lehine çarpıtma alışkanlığının bir örneği olarak gösterildi.

Atlantic'in Çarpıcı Tespitleri: "Hedefler Değişiyor, Çelişkiler Büyüyor"

The Atlantic'te yayımlanan analizde, Trump'ın savaşın başlangıcından bu yana tutarlı bir strateji ortaya koyamadığı savunuldu. Başlangıçta "rejim değişikliği" olarak sunulan hedefin, daha sonra "nükleer programı engelleme"ye evrildiği, ardından da "Hürmüz'ü açma"ya indirgendiği ifade edildi. Trump'ın her aşamada farklı gerekçeler öne sürmesi, Washington yönetiminin savaş politikasının ne kadar plansız ve keyfi olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı.

Analizde dikkat çeken en önemli nokta ise Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun teşvikiyle hareket ettiği ve Netanyahu'nun "İran rejimi çökecek" yönündeki iddialarına itibar ettiği belirtildi. Oysa CIA Direktörü John Ratcliffe'in bu iddiayı "gülünç", Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise "saçmalık" olarak nitelendirdiği aktarıldı. Buna rağmen Trump'ın, "içgüdüsel" olarak tanımladığı yaklaşımla Amerikan askerlerini riske attığı savunuldu. Trump'ın savaş boyunca Kongre'ye veya Amerikan halkına yönelik kapsamlı bir açıklama yapmaması da eleştirilerin odağında yer aldı.

İran'ın Dayanıklılığı ve ABD'nin Çıkmazı

Yazıda, İran'ın savaşın başladığı geceden bu yana stratejik olarak güçlendiği ve ABD'nin hedeflerine ulaşamadığı vurgulandı. Rejim değişikliği projesinin başarısız olduğu, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde kaldığı ve ABD'nin buradaki askeri müdahalelerinin sonuç vermediği ifade edildi. Trump'ın "İran'ın tüm füzelerini yok edemeyiz" şeklindeki itirafı, Washington'un askeri üstünlük iddiasının çöktüğünün kanıtı olarak gösterildi.

Analizde, İran'ın Hürmüz üzerindeki hakimiyetinin savaş öncesine göre çok daha güçlü hale geldiği ve ABD'nin bu durumu değiştirmek için artan askeri müdahalelerinin yalnızca daha fazla kayba yol açacağı uyarısı yapıldı. "İran'ın tahammül sınırı ABD'den çok daha yüksek" tespiti, savaşın temel gerçeklerinden biri olarak öne çıkarıldı.

Kara Harekatı Senaryosu ve "Sonsuz Savaş" Endişesi

The Atlantic, Trump'ın danışmanlarına İran topraklarının bir kısmını işgal etme olasılığını sorduğunu ve bunun kara harekatı hazırlıklarına işaret ettiğini belirtti. Ancak böyle bir girişimin, özellikle Hark Adası gibi stratejik noktaların işgali durumunda bile, ABD askerleri için ağır kayıplara ve uzun süreli bir çatışmaya yol açacağı ifade edildi. Yazara göre, kısa vadeli askeri başarılar bile, sigorta ve nakliye şirketlerinin güven duymaması nedeniyle küresel ekonomiyi canlandırmaya yetmeyecek; bu da ABD'nin savaştan kazançlı çıkamayacağını gösteriyor.

Trump'a Doğrudan Sesleniş: "Ne Yapıyorsunuz?"

Analizin son bölümünde, Trump'a doğrudan seslenilerek, "Kendisine savaşın amacını ve kaç Amerikan askerinin hayatını daha riske atmaya hazır olduğunu açıklaması" çağrısı yapıldı. İki askerin daha ölümünün "üzücü" olmaktan öte, gerçek ve büyük bir savaşın parçası olduğu vurgulandı. Trump'ın, seçimle ilgili komplo teorileriyle zaman kaybetmek yerine, Amerikan kamuoyuna ve Kongre'ye karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği ifade edildi. Bu eleştiriler, ABD içinde bile Trump'ın savaş politikalarına yönelik derin bir rahatsızlığın ve güvensizliğin bulunduğunu gösterirken; İran'ın kararlı duruşunun ve Direniş Ekseni'nin caydırıcılığının Washington yönetimini ne denli zor durumda bıraktığını ortaya koyuyor