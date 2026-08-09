Küresel Enerjide “Hürmüz” Depremi: Petrolün Yeni Merkezi Guyana ve Afrika Oluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı, dünya petrol trafiğinin en kritik arterlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu hattın tıkanması, geleneksel üreticilerin Avrupa ve Asya pazarlarına erişimini engellerken, enerji piyasalarında “arz güvenliği” tartışmasını yeniden başlattı. Mevcut kriz, piyasadaki ağırlığı Ortadoğu’dan uzaklaştırarak daha önce ikincil görülen üreticileri oyunun ana oyuncuları haline getirdi.

Özellikle Guyana, bu kriz sürecinin en dikkat çeken kazananlarından biri konumunda. Son yıllarda keşfedilen zengin petrol rezervlerini hızlı bir tempoyla ekonomisine dahil eden ülke, ihracat kapasitesini rekor düzeyde artırdı. Küresel arzın kesintiye uğradığı bu dönemde Guyana, uluslararası piyasalarda oluşan boşluğu doldurarak tedarik zincirindeki yerini sağlamlaştırdı.

Hürmüz krizinin etkilediği diğer bir coğrafya olan Afrika’da ise hareketlilik üst seviyede. Kıtanın enerji üreticileri, oluşan bu arz açığını bir fırsata çevirmek amacıyla, uzun süredir atıl duran veya yavaş ilerleyen projelerini hızlandırma kararı aldı. Nijerya ve Angola gibi geleneksel üreticilerin yanı sıra, daha az bilinen sahalara sahip ülkeler de uluslararası sermayeyi çekerek yeni üretim hatlarını işletmeye açtı.

Kıtadaki yeni sahaların hızla devreye alınması, sadece ekonomik bir hamle değil, aynı zamanda küresel enerji tedarik zincirinde “Hürmüz dışı” bir alternatife duyulan acil ihtiyacın bir sonucu olarak görülüyor.

Bu değişim, petrol fiyatlarının ve enerji rotalarının yeniden şekillenmesinde yeni bir dönemi işaret ediyor. Ortadoğu’ya olan tek yönlü bağımlılığın azalması, jeopolitik risklerin küresel enerji piyasasına yayılması ve yeni merkezlerin yükselişi, petrol dünyasının uzun vadeli rotasını da radikal biçimde değiştiriyor.