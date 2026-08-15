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USS Abraham Lincoln’de Kriz Sinyalleri: Uzayan İran Savaşı ABD Donanmasını Zorluyor

15 Ağustos 2026 - 17:12
News ID: 1852851
USS Abraham Lincoln’de Kriz Sinyalleri: Uzayan İran Savaşı ABD Donanmasını Zorluyor

New York Times’ın haberine göre, İran’la savaşın uzaması ABD donanmasının ikmal hatlarını ve uçak gemilerinin uzun süreli konuşlanma kapasitesini baskı altına aldı. Haber, USS Abraham Lincoln uçak gemisinde temel malzeme sıkıntılarının yaşandığını ve mürettebatın psikolojik durumuna ilişkin endişelerin gündeme geldiğini belirtiyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- New York Times’ta (NYT) yayımlanan bir habere göre, İran ile süren savaşın uzaması, ABD donanmasının küresel ölçekteki operasyonel kapasitesini teste tabi tutuyor. Uzayan çatışma, donanmanın ikmal hatları üzerindeki yükü artırırken, uçak gemilerinin bölgede uzun süre konuşlanma kabiliyetini de zorlaştırıyor.

Haberde özellikle USS Abraham Lincoln uçak gemisine dikkat çekiliyor. Bölgedeki görevi süresince gemide temel malzeme ve ihtiyaç maddelerinde sıkıntılar yaşandığı aktarılıyor. Gıda, yedek parça ve diğer kritik ikmal kalemlerinin tedarikinde aksaklıkların baş gösterdiği ifade edilirken, lojistik zincirin uzayan operasyonlar karşısında yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Öte yandan, gemideki uzun ve yıpratıcı görev temposunun mürettebatın psikolojik durumunu olumsuz etkilediği kaydediliyor. Denizciler arasında yorgunluk ve moral kaybıyla ilgili endişeler dile getirilirken, savaş gemisinde görevli ekibin dayanıklılığının sınırına geldiği yorumları öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu gelişmelerin ABD donanmasının, uzayan bir bölgesel çatışmada sürdürülebilirliğini sağlamakta ne denli zorlandığını gösterdiğini belirtiyor. Uzayan İran savaşının, bir yandan askeri lojistiği zorlarken diğer yandan gemideki insani koşulları ve mürettebatın savaş motivasyonunu da olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulunuluyor.

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