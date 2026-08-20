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Al-Monitor: Netanyahu Seçim Öncesi Türkiye’yi “Yeni Tehdit” Olarak Konumlandırıyor

20 Ağustos 2026 - 16:20
News ID: 1854905
Al-Monitor: Netanyahu Seçim Öncesi Türkiye’yi “Yeni Tehdit” Olarak Konumlandırıyor

Al-Monitor haber sitesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde Türkiye’yi yeni bir güvenlik tehdidi olarak öne çıkardığını ve Suriye sınırındaki gerilimi iç siyasi çıkarları doğrultusunda kullandığını yazdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel yayın organı Al-Monitor’da yer alan analize göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 27 Ekim’de gerçekleştirilecek kritik seçimler öncesinde stratejik bir söylem değişikliğine gidiyor. Haberde, Netanyahu’nun Türkiye’yi İsrail’in güvenlik mimarisine yönelik yükselen bir tehdit olarak tanımlamaya başladığı ve bu yolla sağ seçmen tabanını “ulusal güvenlik” ekseninde konsolide etmeyi hedeflediği belirtildi.

Analiz, Netanyahu’nun özellikle Suriye’nin kuzeyindeki hareketliliği ve bölgesel denklemleri iç siyasi hesaplarla ilişkilendirdiğine dikkat çekiyor. Al-Monitor, İsrail Başbakanı’nın dış politikadaki bu sertleşme hamlesini, seçim anketlerindeki konumunu güçlendirmek ve kamuoyunun dikkatini iç meselelerden dış güvenlik risklerine kaydırmak için bir araç olarak kullandığını savundu.

Haberde ayrıca, Netanyahu yönetiminin Türkiye’ye yönelik bu yeni yaklaşımının, bölgedeki mevcut gerilimi tırmandırabileceği ve Suriye sahasındaki hassas dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceği yorumuna yer verildi. İsrail içerisindeki siyasi rakiplerinin ise bu durumu “seçim yatırımı” olarak nitelendirdiği ifade edilirken, Netanyahu’nun “güçlü lider” imajını pekiştirmek adına bölgesel aktörlerle olan gerilimi seçim malzemesi yapmaya devam ettiği kaydedildi.

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