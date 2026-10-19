İstanbul ve Kocaeli’deki Sel Felaketinde Acı Bilanço: Can Kaybı 6’ya Yükseldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İstanbul ve Kocaeli illerini esir alan şiddetli sel ve su baskınları, ardında ağır bir bilanço bıraktı. Felaket anında sulara kapılarak kaybolan vatandaşları arama-kurtarma çalışmaları, aralıksız sürdürülen operasyonların ardından acı haberlerle sonuçlandı. Bölgede yürütülen arama çalışmalarında kayıp kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan son resmi açıklamalara göre, felaketin en çok vurduğu İstanbul’da hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Ekipler, olumsuz hava koşullarının yarattığı tahribatı gidermek ve olası diğer riskleri önlemek için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer bölge halkına uyarılarda bulundu.