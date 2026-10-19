Muhammed Muhbir: Washington Hedeflerine Ulaşamadı, İsrail NATO Şemsiyesi Olmadan Aciz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, Washington’ın Batı Asya’daki çabalarına ve İsrail’in bölgedeki konumuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Muhbir, ABD’nin bölgede belirlediği hedeflere ulaşmak şöyle dursun, bu hedeflerin yüzde 10’unu dahi gerçekleştiremediğini öne sürdü. İsrail’in doğrudan Amerikan desteği ve kurumsal olarak NATO’nun sahaya katılımı olmaksızın tek başına adım atacak kapasiteye sahip olmadığını belirten Muhbir, bu tablonun bölgesel güç dengelerinin İran lehine değiştiğini gösterdiğini ifade etti. Danışmanın açıklamaları, Tahran’ın özellikle son dönemde ABD ve İsrail’in ittifak yapısı ile bu ittifakın bölgedeki sınırlılıklarına yönelik eleştirel çizgisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Muhbir, söz konusu değerlendirmelerin, Washington ve Tel Aviv’in bölgedeki caydırıcılık anlatılarının gerçekliği yansıtmadığı görüşüne dayandığını vurguladı.