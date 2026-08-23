Lojistikte Stratejik Ortaklık: Rosatom ve DP World’den Dev Ortak Holding Hamlesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel tedarik zincirleri ve ticaret koridorlarının yeniden tanımlandığı bir dönemde, enerji ve lojistik devlerinden gelen bu hamle dikkatleri üzerine çekti. Rusya’nın nükleer enerji devi Rosatom ile BAE’nin liman işletmeciliği konusundaki küresel gücü DP World, kapasitelerini birleştirecek yeni bir holding yapısı için düğmeye bastı.

Projenin merkezinde, özellikle Rusya’nın stratejik önem verdiği Kuzey Deniz Yolu (NSR) ile DP World’ün dünya genelindeki geniş liman ve terminal ağı arasında entegre bir sistem kurma hedefi yer alıyor. Uzmanlar, bu ortaklığın sadece bir lojistik girişimi olmadığını, aynı zamanda küresel ticaret rotalarını çeşitlendirme amacı taşıyan jeopolitik bir hamle olduğunu vurguluyor. 2026 yılına kadar hukuki süreçlerinin tamamlanması planlanan bu holding, Rusya’nın ihracat rotalarını güvence altına alırken, BAE’nin de Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret köprüsü rolünü pekiştirmesini sağlayacak.

Söz konusu ortaklık, yaptırımların ve bölgesel çatışmaların dünya ticaretini zorladığı bir ortamda, alternatif bir lojistik altyapı oluşturulması bakımından önem taşıyor. Rosatom’un bu girişime dahil olması, kurumun sadece nükleer alanda değil, aynı zamanda Kuzey Kutbu’ndaki ticari taşımacılığın ana operatörü olma hedefini de gözler önüne seriyor.

Piyasa analistleri, bu dev birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte, lojistik sektöründe yeni bir “ekonomik eksenin” oluşabileceğine dikkat çekiyor. İki kurumun 2026 takvimi, ticaretin yönünün Doğu ve Avrasya rotalarına kaydığı bir dönemde, lojistik altyapının hızla modernize edilmek istendiğinin sinyali olarak okunuyor. Gözler, önümüzdeki dönemde bu ortak holdingin hangi rota ve hizmet ağlarını önceliklendireceğine çevrilmiş durumda.

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