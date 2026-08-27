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Nepal’de Sel Felaketi: Can Kaybı 332’ye Yükseldi

27 Ağustos 2026 - 19:01
News ID: 1857977
Nepal’de Sel Felaketi: Can Kaybı 332’ye Yükseldi

Nepal’in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 332’ye yükseldiği bildirildi. Kayıp yüzlerce kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, şimdiye kadar 351 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Nepal’in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesi ile çevresinde etkili olan sel, büyük can ve mal kaybına yol açtı. Yetkililer, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 332’ye yükseldiğini açıkladı.

Sel sularının çok sayıda yerleşim alanını ve ulaşım bağlantısını etkilediği, bazı bölgelerde yolların kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Arama kurtarma ekipleri, sel sularına kapılarak kaybolan yüzlerce kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar 351 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı belirtilirken, kurtarma faaliyetlerine güvenlik güçleri, yerel ekipler ve gönüllüler katılıyor. Zorlu hava ve arazi koşulları, çalışmaları güçleştiriyor.

Yetkililer, bölgede yeni taşkın ve toprak kayması riskine karşı vatandaşlara yüksek kesimlere çıkmaları ve tehlikeli bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu. Felaketin ardından afetzedeler için geçici barınma alanları oluşturulurken, gıda, içme suyu ve tıbbi malzeme sevkiyatı da devam ediyor.

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