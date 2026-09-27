Subayha Kabilesinden Koalisyona Sert Tepki: “Taiz’de Desteksiz Bırakıldık, Yaralılarımız Ölüme Terk Edildi”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in güneyinde askeri ve lojistik dengeler açısından kritik bir rol üstlenen Subayha kabilesi, koalisyon güçleri tarafından “yüzüstü bırakıldıklarını” belirten çok sert bir açıklama yayınladı. Taiz kırsalındaki şiddetli çatışma hattında bir ayı aşkın süredir ikmal ve destekten mahrum bir şekilde mevzilerini korumaya çalıştıklarını ifade eden kabile temsilcileri, verdikleri ağır kayıpların ardından yetkililerin sessizliğine dikkat çekiyor.

Kabile liderlerinin açıklamalarına göre, sahadaki en büyük sorunlardan biri insani boyuta ulaştı. Yaralı savaşçıların tahliyesi için ambulans ve sağlık ekibi taleplerinin defaatle iletilmesine rağmen, bu taleplerin ya reddedildiği ya da yanıtsız bırakıldığı belirtiliyor. Kabile mensupları, çatışma bölgesinde yaralıların tıbbi yardıma erişemeden ölüme terk edilmesini “kabul edilemez bir ihmal” olarak nitelendiriyor.

Bu gelişme, hükümet yanlısı güçler içerisindeki koordinasyon kopukluğunu ve saha operasyonlarındaki yönetim krizini bir kez daha gözler önüne serdi. Subayha kabilesinin bu açık tepkisi, Yemen’in iç kısımlarında devam eden savaşın sadece cephe hattındaki askeri boyutla değil, aynı zamanda lojistik ve siyasi destek zeminindeki derin çatlaklarla da yara aldığını ortaya koyuyor. Kabile, taleplerinin karşılanmaması durumunda sahadaki tutumlarını gözden geçireceklerinin sinyallerini veriyor.