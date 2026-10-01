El-Ahbar’dan ABD-İran Analizi: Washington Çıkmazda, Kapsamlı Barış Değil Kontrollü Çatışma Kapıda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gelişmeleri ve ABD’nin Orta Doğu politikasını değerlendiren El-Ahbar gazetesi strateji yazarı Hıdır Harubi, Washington’ın İran’a karşı yürüttüğü yıpratma ve caydırıcılık stratejisinin hedeflenen askeri ve siyasi sonuçları vermediğini kaleme aldı.

Harubi analizinde, ABD’nin sahada karşılaştığı direncin askeri ve ekonomik maliyetleri sürdürülemez bir seviyeye taşıdığına dikkat çekti. Tırmanan gerilimin özellikle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz ekseninde küresel enerji arz güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirten yazar, mevcut krizin uluslararası piyasaları derin bir enerji darboğazına sürükleme riski barındırdığını vurguladı.

Yazıda, Washington için sürdürülebilir tek rasyonel çıkış yolunun; İran, Yemen (Ensarullah) ve Körfez ülkelerini kapsayan, karşılıklı tavizlere dayalı yeni bir diplomatik güvenlik mimarisi kurmak olduğu ifade edildi. Ancak Harubi, mevcut jeopolitik denklemde hiçbir aktörün masaya tavizle oturmak istemediğini belirterek, yakın vadede kapsamlı bir barış ya da kalıcı bir uzlaşmanın gerçekçi görünmediğini kaydetti.

Analistin öngörüsüne göre taraflar, doğrudan topyekün bir savaştan kaçınırken diplomatik uzlaşmaya da yanaşmadıkları için bölgede tansiyonu belirli aralıklarla yükselten “kontrollü, yıpratıcı ve dönemsel çatışmalar” modelinin bir süre daha devam etmesi en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor.