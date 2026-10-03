İran’dan Trump’a “Caligula” tepkisi: Kitle imha silahlarıyla dünya barışını tehdit ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarına tepki gösterdi.

Bekai, Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırının sonuçlarına kayıtsız kalan sözlerine karşılık bu düşünceyi “Caligula’nın dünya görüşü”ne (hiçlik ve despotizmin sembolü) benzetti ve dünya barışı için tehlike olarak nitelendirdi.

Bekai, bugünkü dünya ile antik Roma arasındaki farkın güç araçlarında olduğunu vurguladı. Ona göre modern Caligula, antik versiyonunun aksine kitle imha silahları cephaneliğiyle donanmış durumda ve bu “hiççilik”, varoluşsal korkuyu siyasi bir silaha dönüştürmüş bulunuyor.