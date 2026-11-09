Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak siyasetinde bölgesel normalleşme tartışmaları ve dış politika eksenli kaymalar derinleşiyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Iraklı bir milletvekili, mevcut siyasi yönelimin Irak’ı tehlikeli bir eşiğe taşıdığına dikkat çekti.
9 Kasım 2026 - 16:51
News ID: 1888608
Iraklı bir milletvekili, Ali Zeydi’nin izlediği politikaların ülkeyi İbrahim Anlaşmaları çerçevesindeki normalleşme sürecine sokacağı uyarısında bulunarak, ABD hegemonyasından kurtulma çağrısı yaptı.
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