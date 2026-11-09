Vekil, Ali Zeydi’nin izlediği politikaların ülkeyi adım adım İsrail ile normalleşmeyi öngören “İbrahim Anlaşmaları” çerçevesine sokacağı uyarısında bulundu. Bu durumun Irak’ın geleneksel duruşunu ve ulusal çıkarlarını tehlikeye attığını belirten milletvekili, ülkenin tam bağımsızlığına kavuşabilmesi için Washington’ın etkisinden ve Amerikan hegemonyasından tamamen kurtulması gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi gözlemciler, Irak iç siyasetinde dış politika ve bölgesel ittifaklar üzerinden yürütülen bu tür sert tartışmaların, hükümetin denge politikalarını zorlayabileceğine ve Tahran ile Washington hattındaki gerilimleri Bağdat sahnesine taşıyabileceğine dikkat çekiyor.