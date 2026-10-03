Muhsin Rızai’den Trump’ın “Zafer” İddialarına Yanıt: “Sahadaki Gerçekliği Halkımız, Askerlerimiz ve Füzelerimiz Belirler”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran ve Washington arasındaki gerilimin yükseldiği bir dönemde açıklamalarda bulunan İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yönelik zafer iddialarını sert bir dille eleştirdi. Rızai, söz konusu söylemlerin kamuoyuna yönelik bir algı yönetimi olduğunu savunarak, bu iddiaların sahadaki stratejik tabloyla örtüşmediğini ifade etti.

Rızai, bölgesel dengelerin dış güçlerin söylemleriyle değil, sahada fiilen bulunan aktörlerin gücüyle şekillendiğine dikkat çekti. Bu bağlamda, İran’ın bölgedeki nüfuzunun temel dayanaklarını sıralayan Rızai, “Bölgedeki gerçekliği tayin eden şey; halkımızın iradesi, askerlerimizin kararlılığı ve füzelerimizin gücüdür” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, Tahran’ın mevcut bölgesel çatışma hattında geri adım atmayacağının ve caydırıcılık kapasitesine güvendiğinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Rızai’nin vurgularının, özellikle füze teknolojisine yapılan atıf ile askeri kapasitenin bir ‘kırmızı çizgi’ ve bölge güvenliğinde asli bir unsur olarak görüldüğünü kanıtladığına dikkat çekiyor. Rızai’nin bu çıkışı, İran’ın kendi güvenlik mimarisini ABD’nin bölgedeki varlığına ve politikalarına endekslemediğini, aksine kendi stratejik derinliği üzerinden kurguladığını bir kez daha teyit ediyor.