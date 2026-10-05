Netanyahu’nun partisi eriyor: Likud 32 sandalyeden 18-19’a geriledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:El-Malume’ye göre, Filistinli bir kaynak, işgal altındaki topraklarda yapılan en yeni anketlerden elde edilen verilerin, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi’nin önceki 32 sandalyeye kıyasla parlamentoda 18 ila 19 sandalye kaybettiğini gösterdiğini açıkladı.

Bu rapora göre, Netanyahu’nun rakibi Gadi Eisenkot liderliğindeki Yeşar Partisi 22 sandalyeye sahip.

Filistinli kaynak, 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda hükümet kurmak için en az 61 sandalye kazanılması gerektiğini, ancak muhalefet kampının 53 sandalyeye, Netanyahu ile Harediler ittifakının ise 51 ila 54 sandalyeye sahip olacağını ekledi.

Kaynak, bu verilerin Netanyahu’nun muhalefetin koalisyon kurmasını engellemek için siyasi bir çıkmaz yaratmaya ve kabinede kalarak işleri yürütmeye çalışacağını gösterdiğini ifade etti.