Sanaa’dan Kahire ve Riyad’a İstihbarat Şoku: “Suudi Arabistan’a Ulaşan Mısır Birliklerinin Üslerini ve Mevzilerini Tespit Ettik, Adım Adım İzliyoruz”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sanaa’daki askeri kaynaklardan yapılan son dakika açıklamasında, Mısır askeri unsurlarının Suudi Arabistan sınırları içine intikal süreçlerinin Yemen istihbaratı tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi. Riyad yönetiminin Yemen cephesindeki ağır kayıplarını ve artan güvenlik açıklarını kapatmak için dışarıdan askeri destek arayışına girdiğine dikkat çeken Sanaa komutanlığı, Mısır birliklerinin yerleştiği üslerin, lojistik hatların ve sahra mevzilerinin koordinatlarının haritalandırıldığını kaydetti. Açıklamada, “Kardeş Yemen halkına karşı kurulan her türlü koalisyon ve yabancı askeri sevkıyat, gözümüzün önündedir; birliklerin her adımı anlık olarak izlenmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Mekke Paktı” ve Genişleyen Askeri Koalisyon Çıkmazı

Mısır birliklerinin Suudi Arabistan’a konuşlandırılması ve Sanaa’nın bu hamleyi deşifre etmesi; Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"nın ardından Körfez’deki askeri kamplaşmanın boyutlarını gözler önüne serdi. Analistler, Riyad’ın kendi öz güçleriyle Yemen cephesini tutamayacağını anlayarak Kahire dahil dış aktörleri denkleme dahil etmeye çalıştığını, ancak Sanaa’nın gelişmiş gözetleme ve caydırıcılık kapasitesi sayesinde bu hamlenin anında boşa düşürüldüğünü vurguluyor. Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nda sağlanan deniz hakimiyetinin ardından kara ve üs bölgelerindeki bu istihbarat üstünlüğü, Yemen direnişinin operasyonel kapasitesinin sınır ötesi tehditleri de kapsadığını kanıtlıyor.

Kahire ve Riyad İçin Stratejik Uyarı

Sanaa’nın Mısır askerlerinin konumlarını kamuoyuna deklare etmesi, Mısır yönetiminin Yemen iç savaşındaki tarafını tahkim etmesine yönelik net bir caydırıcılık mesajı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar; ekonomik krizle boğuşan Mısır’ın Körfez petrodolarları karşılığında Yemen bataklığına çekilmesinin Kahire açısından büyük bir jeopolitik risk taşıdığını belirtiyor. Sanaa güçlerinin yaptığı bu uyarı, Suudi Arabistan’ın ve dışarıdan getirilen müttefik güçlerin hiçbir üssünün Yemen’in füze ve İHA menzilinin dışında olmadığını, bölgedeki tüm hareketliliğin tam bir kontrol altında tutulduğunu açıkça ortaya koyuyor.