Uzun süredir Yemen hükümeti içinde ve stratejik devlet kurumlarında kritik kadroları elinde bulunduran Islah Partisi, bu yeni süreçle birlikte ciddi bir tasfiye dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Riyad yönetiminin bu hamleyle; Yemen’deki idari yapıyı kendi stratejik öncelikleri doğrultusunda yeniden şekillendirmeyi, alternatif güç odaklarını zayıflatmayı ve sahadaki kontrolü pekiştirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

Bölge gözlemcileri, söz konusu tasfiye sürecinin Yemen’deki zaten kırılgan olan siyasi ittifakları derinden sarsabileceğine ve taraflar arasındaki iç güç mücadelesini önümüzdeki dönemde daha da tırmandırılabileceğine dikkat çekiyor.