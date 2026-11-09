Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki siyasi ve idari dengeleri sarsacak yeni bir hamle, Riyad yönetiminin doğrudan yönlendirmesiyle hayata geçiriliyor. Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan’ın öncülüğünde devreye sokulan kurumsal ve bürokratik değişiklikler, İhvan-ı Müslimin teşkilatının Yemen’deki en güçlü siyasi ayağı olan Islah Partisi’nin devlet mekanizmasındaki son kalıntılarını ve etkisini ortadan kaldırmayı hedefliyor.
9 Kasım 2026 - 16:36
News ID: 1888598
Suudi rejiminin güdümünde gerçekleştirilen stratejik değişikliklerin, Müslüman Kardeşler’in (İhvan) Yemen kolu olan Islah Partisi’nin hükümet ve devlet kurumlarındaki kalan nüfuzunu tamamen tasfiye etmeyi amaçladığı bildirildi.
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