Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’deki saha dinamiklerinde hareketlilik artarken, ordu güçlerinden kritik bir hamle geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yemen silahlı kuvvetleri ülkenin stratejik noktalarından Mudarebe ve Ras Ara bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda başarı elde ederek kontrolü ele geçirdi. Hız kesmeden devam eden ilerleyiş sonucunda birliklerin, bölgedeki kritik askeri üslerden biri olan Harraz Kampı’nın yakınlarına ulaştığı bildirildi.

Operasyonların, ordu birliklerinin savunma hatlarını güçlendirmek ve stratejik geçiş noktalarını güvence altına almak amacıyla titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. Harraz Kampı çevresinde yoğunlaşan askeri hareketliliğin, bölgedeki güç dengelerini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Sahadaki komutanlar, operasyonların planlanan hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini ve güvenlik çemberinin genişletileceğini kaydetti.

Askeri uzmanlar, Yemen ordusunun bu hamlesinin bölgedeki kontrol alanını pekiştirdiğini ve muhalif unsurlar üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu belirtiyor. Sahadaki bu stratejik kazanımın, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek çatışmaların ve olası yeni operasyonların seyrini belirlemede kilit rol oynaması bekleniyor.