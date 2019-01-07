İran'dan tarihi karar! Hükümete sundular

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tasarının Bakanlar Kurulunun ardından Mecliste kabul edilmesiyle İranriyalinden 4 sıfırın atılacağını, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini aktardı.





Himmeti, tasarının kabul edilmesiyle yeni banknotların basımına başlanacağını belirtti.