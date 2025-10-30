İsrail Ordusunda Güven Krizi: “Yemen Sahası” Videosu Sızınca Soruşturma Başladı

İsrail ordusu, “Yemen Sahası” adlı videonun sızdırılması üzerine ceza soruşturması başlattı. Olayın Askeri Başsavcılık Ofisi’ndeki bazı unsurlara kadar uzanabileceği ve orduda ciddi bir güven krizine yol açtığı bildirildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusunda kriz derinleşiyor. Ordunun iç güvenliğini sarsan “Yemen Sahası” videosunun sızdırılması, yüksek düzeyde soruşturmaları beraberinde getirdi. Askeri kaynaklar, olayın sadece birkaç alt birimi değil, Askeri Başsavcılık Ofisi’ndeki bazı yetkilileri de kapsayabileceğini belirtiyor.

Sızdırılan video, ordunun hassas operasyonlarına dair detaylar içeriyor ve bu durum, askerî disiplin ve güvenlik mekanizmalarında ciddi bir erozyon riskini ortaya koyuyor. Yetkililer, ordunun içinde bir güven krizinin başladığını ve bu durumun hem operasyonel kapasiteyi hem de kamuoyundaki güveni tehdit ettiğini ifade ediyor.

Analistler, İsrail ordusundaki bu tür güven zafiyetlerinin, yalnızca askerî prestij kaybına yol açmayacağını, aynı zamanda bölgedeki politik ve stratejik dengeleri de sarsabileceğini vurguluyor. Olay, ordunun içeriden denetlenebilirliği ve disiplin mekanizmalarının etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.

Ordudaki kaynaklar, soruşturmanın hızla ilerlediğini ve olası sorumluların disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini aktarıyor. Bu gelişme, İsrail’in askeri operasyonlarının şeffaflık ve güvenlik boyutunu yeniden sorgulamasına yol açabilir.