Venezuela’dan ABD cinayetine karşı İran’a destek

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - İran Büyükelçiliğine gelen Venezuela yönetiminin üst düzey yetkilileri, ABD terör devletinin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani’ye düzenlediği cinayeti kınayarak, Amerika’nın savaş çığırtkanlığına karşı İran İslam Cumhuriyeti devletini desteklediklerini belirtti.



Venezuela kurucu meclisi Başkanı Diosdado Cabello Salı günü İran’ın Venezuela Büyükelçisi Hüccetullah Sultani ile görüşmesinde Washington yönetiminin Batı Asya bölgesinde uluslararası yasalara uyması gerektiğini vurguladı.



Kudüs Gücü Komutanı General Hac Kasım Süleymani ve beraberindeki heyette yer alan bazı arkadaşları ve Haşdi Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendis geçen Cuma günü ABD terör ordusunun Bağdat havaalanı yakınında düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.



İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Kuvveti şehit komutan Kasım Süleymani’ye yönelik suikastin ağır intikamını almak üzere ABD terör ordusunun Irak’taki Aynul Esed ve Erbil üssünü balistik füze yağmuruna tuttu.

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