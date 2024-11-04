İsrail muhalefet lideri Lapid'den Netanyahu'ya: 'Beceriksiz, suç ortağı'

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Habe Ajansı -ABNA- İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi'nden gizli belgelerin sızdırıldığı iddiası sırasındaki tutumunun ya savaş zamanında liderlik yapamayacak kadar beceriksiz olduğunu, ya da "en ciddi güvenlik suçlarından birinin suç ortağı" olduğunu gösterdiğini ifade etti.

İSRAİL MUHALEFET LİDERİNDEN NETANYAHU'YA TEPKİ



İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun ofisinden Cuma günü yapılan açıklamada, Şin Bet, İsrail işgal güçleri (IOF) ve İsrail polisi tarafından gizli istihbaratın sızdırılmasıyla ilgili olarak devam eden soruşturma kapsamında personel tutuklandığı iddiaları yalanlandı. Lapid, Rishon Letzion Sulh Ceza Mahkemesi'nin istihbarat sızıntısı iddiasının baş şüphelisi Eliezer Feldstein'ın isminin açıklanmasına ilişkin yasağı kaldırmasının hemen ardından Knesset üyesi Benny Gantz ile birlikte düzenlediği basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

"Netanyahu'nun savunması, başında bulunduğu sistem üzerinde hiçbir etkisi ya da kontrolü olmadığı yönünde. Eğer bu doğruysa, uygun değildir. İsrail Devleti'ni tarihinin en zor savaşında yönetecek nitelikte değildir. Bu dava Başbakanlık Ofisi'nden çıktı ve soruşturmanın başbakanın emriyle yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi gerekir. Eğer Netanyahu biliyorsa, hukuk kitabındaki en ciddi güvenlik suçlarından birinin suç ortağıdır."

İsrail medyası soruşturma makamlarının, gizli belgelerin sızdırılması, güvenlik izni olmayan bir danışmana kısıtlı toplantılara ve ofislere erişim izni verilmesi, gizli belgelerin yanlış kullanılması ve bu belgelerin esir anlaşması konusunda kamuoyunu etkilemek için kullanılması olmak üzere davanın dört farklı yönünü incelediğini belirtiyor. Uzmanlar, şüpheli sızıntının ciddiyetinin altını çizerek, bunun "İsrail'in savaş çabalarını potansiyel olarak tehlikeye attığını" vurguladı.