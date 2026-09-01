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İran'dan ABD'ye anında misilleme mesajı

1 Eylül 2026 - 23:59
News ID: 1860303
İran'dan ABD'ye anında misilleme mesajı

İranlı üst düzey bir askeri yetkili, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına kesinlikle karşılık vereceklerini ve bu yanıtın saldırıların kat kat üzerinde olacağını belirtti. Yetkili, ABD'nin bölgedeki tüm çıkarları ve üslerinin hızla İran'ın hedefi haline geleceğini vurgulayarak, "Başarısızlığın çılgınlığı Amerikalıları şaşkına çevirdi; her yeni aptallıkları onlara bir kat daha aşağılanma getirecek" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İranlı üst düzey bir askeri yetkili, ABD'nin İran'ın güney bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara kesinlikle misilleme yapılacağını ve bu karşılığın kat kat daha ağır olacağını açıkladı.

Yetkili, "Daha önce de uyardığımız ve söz verdiğimiz gibi, İran silahlı kuvvetleri topraklarımıza ve çıkarlarımıza yönelik her türlü saldırıya kararlı ve kapsamlı bir şekilde karşılık verecektir" dedi.

İranlı yetkili, "ABD'nin bölgedeki çıkarları ve üsleri, İran'ın darbeleri altında hızla ezilecektir" uyarısında bulundu.

Açıklamasının sonunda yetkili, "Başarısızlıktan kaynaklanan çılgınlık, Amerikalıları şaşkına çevirdi ve her seferinde yeni bir aptallıkla kendilerine bir kat daha aşağılanma satın alıyorlar. Amerikalılar bu kez de gözlerini gökyüzüne diksinler ve kendi aşağılanmalarını izlesinler" ifadelerini kullandı.

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