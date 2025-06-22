Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sabaha karşı ABD’nin İran'ın bazı nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırıyı kınarken "Bu saldırı, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik siyonist rejimin düşmanca eylemlerinin asıl faili olduğunu açıkça ortaya koydu. Her ne kadar başlangıçta rollerini gizlemeye çalışsalar da, silahlı kuvvetlerimizin kararlı ve caydırıcı yanıtının ardından ve siyonist rejimin açıkça acizliğini görünce kendileri doğrudan sahaya inmeye mecbur kaldılar." dedi.



Cumhurbaşkanı, siyonist rejimin ülkemize yönelik saldırılarının bazı komutanların, bilim insanlarının ve kıymetli vatandaşlarımızın şehit olmasına ve çeşitli sorunlara yol açtığını belirterek "Artık anlaşmazlıkları bir kenara bırakma ve halkın büyük potansiyelini harekete geçirme zamanıdır. İran milleti defalarca göstermiştir ki, bu toprakların suyu ve toprağını korumak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaktır." ifadelerini kullandı.