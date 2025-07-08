Lübnan, ABD'nin önerisine birleşik cepheyle yanıt verdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD'li elçi Tom Barrack'ın Beyrut ziyareti, gerilim beklentilerinin aksine sergilediği yumuşak ve diplomatik üslupla Lübnan'da şaşkınlık ve şüpheyle karşılandı.

Lübnan'ın ABD tarafından sunulan önerilere ilişkin 15 maddelik yanıtını teslim alan Barrack, Hizbullah'ı Lübnan'ın "kendi içinde ele alması gereken siyasi bir parti" olarak tanımlayarak önceki tehditkâr söylemlerden uzak bir tavır sergiledi.

Lübnan'dan ortak ve net yanıt

Lübnan'ın resmi yanıtı, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin görevlendirdiği bir isim ile Hizbullah karar mekanizmasından yetkililerin katıldığı gece yarısı toplantısının ardından son şeklini aldı.

El-Ahbar'ın edindiği bilgilere göre, Hizbullah kendisine yöneltilen "garanti" taleplerine, kimseden güvence istemediğini ve "tek garantinin silah olduğunu" belirterek yanıt verdi.

Barrack'tan şaşırtan diplomasi

Cumhurbaşkanı Jozef Aun ile görüşmesinin ardından Lübnan'ın yanıtını "zengin ve dengeli" olarak nitelendiren Barrack, "minnettar ve memnun" olduğunu ifade etti.

Hizbullah'la ilgili olarak, "Lübnan'ın ne yapacağını biz dikte etmiyoruz. Bu konuyla ABD değil, Lübnan ilgilenmeli," diyen Barrack, silahlar konusunda bir takvim zorunluluğu olmadığını da ekledi.

Başbakan Nevaf Selam ise görüşmede, İsrail'in çekilmesi ile silahların kontrol altına alınması sürecinin eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

'Yumuşak dil bir taktik mi?'

Ancak bu olumlu havaya rağmen Lübnanlı yetkililer temkinli duruşunu koruyor. Üst düzey kaynaklar, Barrack'ın kullandığı pozitif dilin, istikrar anlamına gelmediğini ve ABD'nin hedeflerinin değişmediğini vurguladı.

Kaynaklar, ABD arabuluculuğunun genellikle İsrail'in askeri tırmanışıyla eş zamanlı olduğuna dikkat çekerek, bu ziyaret öncesinde de Bekaa ve Güney Lübnan'a yönelik geniş çaplı saldırılar yaşandığını hatırlattı.

Barrack'ın, Lübnan'ın yanıtını ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştükten sonra Beyrut'a geri dönmesi bekleniyor.