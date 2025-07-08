Colani, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla görüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Jerusalem Post gazetesinin aktardığına göre Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin lideri Ebu Muhammed el-Colani (şimdiki adıyla Ahmed eş-Şaraa) dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancak haberde yer alan bu iddiaya rağmen, Hanegbi'nin aynı gün Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret eden heyetinin bir parçası olarak Washington'da olduğu bildirilmişti.

'Bu ilk görüşme değil'

Kaynaklar, gerçekleştiği öne sürülen görüşmenin "türünün ilk örneği olmadığını" da ileri sürdü. Bu ifade, iki yetkilinin daha önce de bir araya gelmiş olabileceği şeklinde yorumlandı.

Son haftalarda HTŞ rejimi ile İsrail arasında barış anlaşmasıyla sonuçlanması muhtemel güvenlik görüşmelerinin devam ettiği biliniyor.

Daha önce görüşmelerde önemli bir pürüz yaşandığı bildirilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre HTŞ rejimi, yapılacak herhangi bir anlaşma kapsamında İsrail'in Suriye toprakları içinde operasyon düzenlemesine veya hedef vurmasına izin verilmeyeceğini açıkça belirtti.

Buna karşılık İsrail ise HTŞ rejiminin talep ettiği gibi tampon bölgelerden çekilmesi senaryosunda, "güvenlik tehditlerine" müdahale etme kabiliyetini elinde tutmakta ısrar ediyor.