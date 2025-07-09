Anket: Kanada ve Meksika Halkı, ABD’yi En Büyük Tehdit Olarak Görüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu ankete göre Kanadalıların %59’u ve Meksikalıların %68’i, ABD’yi ülkeleri için en büyük tehdit olarak değerlendiriyor. Buna karşılık, Kanadalıların %55’i ve Meksikalıların %37’si komşuları ABD’yi en önemli müttefik olarak görüyor.

Bu veriler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan bir anketin sonucunda, halkların en önemli müttefik ve en büyük tehdit olarak gördükleri ülkeleri belirlemek amacıyla elde edilmiştir.

Ankete katılan 24 Amerikan dışı ülkeden 12’si, ABD’yi başlıca müttefik olarak değerlendirdi. Bu ülkeler arasında Güney Kore (%89), Japonya (%78), İngiltere (%51), Polonya (%43), İtalya (%42), Avustralya (%35), Hindistan (%35) ve işgal altındaki Filistin toprakları (%95) yer alıyor. Ayrıca Kenya (%38), Nijerya (%30) ve Macaristan (%23) da ABD’yi başlıca müttefik olarak gören ülkeler arasında.

Bazı ülkeler ise hem ABD’yi müttefik hem de tehdit olarak değerlendiriyor. Örneğin Kanadalıların %55’i ABD’yi müttefik, ancak %59’u da tehdit olarak görüyor. Arjantin, Brezilya, Kenya ve Meksika da ABD’ye karşı benzer şekilde kutuplaşmış bir bakışa sahip.

Güney Afrika (%35), Endonezya (%40) ve İspanya (%31) gibi üç ülke de ABD’yi başlıca tehdit olarak görürken, genel olarak ABD’ye karşı olumlu bir görüş taşımıyorlar.

Bu bağlamda, Siyonist rejimin ABD’ye bakışı diğer ülkelerden oldukça farklı. İsraillilerin %95’i ABD’yi müttefik, sadece %1’i tehdit olarak görüyor. Öte yandan Meksika, en olumsuz yanıtları veren ülke oldu: Meksikalıların sadece %37’si ABD’yi müttefik olarak görürken, %68’i onu tehdit olarak değerlendiriyor.

Almanya, Fransa, İsveç, Yunanistan, Hollanda ve Türkiye ise ABD’yi ne başlıca müttefik ne de başlıca tehdit olarak görüyor.

Amerikalılar ise Çin ve Rusya’yı başlıca tehdit olarak değerlendiriyor. Cumhuriyetçiler daha çok Çin’i tehdit olarak görürken, Demokratlar ise Rusya’yı tehdit olarak görüyor. ABD’nin müttefikleri konusunda, Amerikalıların %18’i İngiltere’yi, %12’si Kanada’yı ve %9’u İsrail rejimini başlıca müttefik olarak adlandırdı.

Pew Araştırma Merkezi, 2025 yılının ilk yarısında bu araştırmayı kapsayan 25 ülkenin her birinde binlerce kişiyle anket gerçekleştirdi.