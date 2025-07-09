İran ve Suudi Arabistan Arasındaki İkili İş Birliğinin Farklı Boyutlarının İncelenmesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suudi Arabistan Savunma Bakanı “Halid bin Selman Al Suud”, İran Dışişleri Bakanı “Seyyid Abbas Irakçi” ile yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Irakçi ile görüştüm,” dedi.

Suudi Savunma Bakanı şöyle devam etti: “Bu görüşmede, ikili iş birliğinin farklı boyutlarını ele aldık. Ayrıca bölgesel gelişmeler, güvenlik ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar ve karşılıklı ilgi duyulan diğer bazı konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.”

İran Dışişleri Bakanı “Seyyid Abbas Irakçi”, Salı günü öğleden sonra Cidde’de Suudi Veliaht Prensi “Muhammed bin Selman Al Suud” ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve bölgede güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Irakçi ayrıca Salı sabahı, Suudi mevkidaşı “Faysal bin Ferhan” ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler üzerinde durulmuştur.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu görüşmede tarafların bölgedeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlama çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “İsmail Bekai”, Salı günü yaptığı açıklamada, Irakçi’nin birkaç gün önce Brezilya’da düzenlenen BRICS zirvesine katıldıktan sonra Cidde’ye gideceğini duyurmuştu.

Bekai, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Arakçi’nin bu ziyaret sırasında Suudi Arabistan’ın üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel barış ve güvenlik konularını ele alacağını belirtmişti.

Bu ziyaret, İran’ın nükleer meselesine ilişkin diplomatik faaliyetlerin arttığı bir dönemde ve ABD Başkanı “Donald Trump”ın İran ile müzakerelere yeniden başlama arzusunu dile getirmesinden bir gün sonra gerçekleşti.