FETÖ medyası yeniden yapılanıyor: İsim listesi ortaya çıktı!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Frankfurt merkezli yeni bir medya oluşumu kurdu. Bir yandan Türkiye'ye yönelik manipülasyonlar yapmayı hedefleyn örgüt, diğer yandan da elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle alevlenen örgüt içi iktidar kavgasını da yönlendirmeyi hedefliyor.

Sabah Gazetesi'nden Semih Kara'nın haberine göre; Oluşumun başında, kırmızı kategoride aranan firari FETÖ’cü Kenan Kurtoğlu bulunuyor. Söz konusu yapılanmada görev alan FETÖ’cülerin listesine ise şöyle:

BAŞTA KENAN KURTOĞLU VAR

Söz konusu medya yapılanmasının başında, kırmızı bültenle aranan firari Kenan Kurtoğlu bulunuyor. Daha önce de FETÖ'nün sözde üst düzey medya sorumlularından olduğu kaydedilen Kurtoğlu'nun, örgüt mensubu polislerden aldığı ihbarlar doğrultusunda alt kademedeki mensuplarına; soruşturma, dinleme veya operasyonları önceden haber verdiği belirtiliyor.

Kurtoğlu, 'Fuat Avni' hesabını kullanan FETÖ'cü Said Sefa'ya, örgüt elebaşı Gülen'in talimatları doğrultusunda, hangi mesajların paylaşılacağı yönünde talimat vermekle görevliydi. Kurtoğlu'nun bir görevi ise, Gülen'e örgütün desteklediği medya kuruluşlarının bütçeleri ve tirajları konusunda düzenli olarak rapor vermekti.

İŞTE O İSİMLER

Almanya'da kurulan kirli propaganda oluşumuna katılan firari FETÖ mensupları arasında, Cevheri Güven, Mehmet Aydoğmuş, İsmail Sağıroğlu, Kamil Maman, Hasan Cücük, Selahattin Sevi, Doğan Ertuğrul ve Bülent Ceyhan gibi isimler bulunuyor.