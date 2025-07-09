İsrail daha fazla gizleyemiyor: İran saldırılarıyla ilgili ilk itiraf

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv merkezli Times of Israel'in haberine göre, bir İsrailli üst düzey askeri yetkili, İran’ın geçen ay düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının İsrail topraklarında askeri tesisleri hedef aldığını doğruladı.

Bu beyan, Tahran’ın misilleme operasyonlarının etkileriyle ilgili olarak Tel Aviv yönetiminden gelen ilk resmi kabul niteliği taşıyor.

Reuters’a isminin açıklanmaması şartıyla konuşan üst düzey işgal yetkilisi, vurulan askeri noktaların konumu ve tahribatın boyutuna dair ayrıntı vermekten kaçındı.

İran, saldırı dalgalarında özellikle Tel Aviv ve Hayfa’daki yoğun nüfuslu bölgelerin yanı sıra Bi'ir Seba çevresindeki askeri tesisleri hedef aldı.

Daha önce Israel Defense platformunda yayımlanan haberde, Hayfa’daki kritik öneme sahip Bazan rafinerisinin ağır hasar gördüğü ve olası bir enerji krizinin önüne geçmek amacıyla İsrail hükümetinin acil onarım kararı aldığı belirtilmişti.

İran Silahlı Kuvvetleri Baş Sözcüsü Tuğgeneral Ebu’l-Fazl Şekarçi, 7 Temmuz’da el-Meyadin TV’ye verdiği mülakatta, İsrail topraklarındaki pek çok güvenlik, askeri ve araştırma merkezinin “tamamen imha edildiğini” ifade etti.

Tuğgeneral, yaşanan kayıplarla ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmediklerini vurgulayarak, “ABD ve Siyonist varlığın bu konuda yayımladığı hiçbir bilgiye güvenmiyoruz” dedi.

İsrail’in askeri kayıplar ve altyapı zararları hakkında kapsamlı bir medya karartması uyguladığı iddia edilirken, İran’ın “Gerçek Vaat-3” adı verilen operasyonunun Tel Aviv yönetimini ateşkese mecbur bıraktığı değerlendiriliyor.

Söz konusu operasyonun, İsrail’e tahmini 5 milyar doları bulan maliyetli kayıplar yaşattığı bildiriliyor.