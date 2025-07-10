Çin, İran'a silah sattığı yönündeki haberleri yalanladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Çin'in İsrail Büyükelçiliği, Pekin yönetiminin İran'a hava savunma sistemleri veya füze üretim ekipmanı teslim ettiğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Middle East Eye haber sitesi, daha önceki bir haberinde, İran ile İsrail arasındaki savaşın durmasının ardından Çin'in İran'a karadan havaya savunma füzeleri gönderdiğini öne sürmüştü.

Haberde, İran'ın bu silahlara karşılık Çin'e petrol sevkiyatı yaptığı da iddia edilmişti.

Aynı habere göre konuya aşina bir kaynak, hem Arap ülkelerinin hem de Beyaz Saray'ın, İran'ın savunma kapasitesini güçlendirme girişimlerinden haberdar olduğunu belirtmişti.

'Haberin içeriği doğru değil'

İsrail'de yayımlanan Israel Hayom gazetesine konuşan Çin'in İsrail Büyükelçiliği, Pekin'in kitle imha silahlarının yayılmasına şiddetle karşı çıktığını ve silahlı çatışmalara dahil olan ülkelere silah ihraç etmediğini vurguladı.

Büyükelçilik, gazeteye yaptığı açıklamada, "Bu haberin içeriğinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Çin, kitle imha silahlarının ve bu silahların fırlatma sistemlerinin yayılmasına temelden karşıdır ve yayılmanın önlenmesi alanındaki uygulama kapasitesini sürekli olarak güçlendirmektedir," ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında, "Çin, savaşan ülkelere silah ihraç etmemekte ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatını sıkı bir şekilde denetlemektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi olarak Çin, askeri malzeme ihracatında ihtiyatlı ve sorumlu bir politika izlemektedir," denildi.