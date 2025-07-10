İsrail: Hamas, silahsızlanmayı reddederse saldırılar sürecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrailli bir yetkili, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esirlerin geri alınmasına yönelik bir anlaşmanın "bir veya iki hafta içinde mümkün olduğunu, ancak bunun bir günde gerçekleşmesinin beklenmediğini" söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen yetkili, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretine denk gelen açıklamasında, 60 günlük bir ateşkes teklifinin kabul edilmesi halinde İsrail'in bu süreyi, Hamas'ın silahsızlanmasını gerektiren kalıcı bir ateşkes önermek için kullanacağını belirtti.

Hamas'a silahsızlanma şartı

Yetkili, Hamas'ın silahsızlanmayı reddetmesi durumunda "İsrail'in askeri harekâtlara devam edeceğini" vurguladı.

Öte yandan Reuters, konuya aşina bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Doha'da dört gün süren görüşmelerin "askıda kalan temel noktalarda önemli bir ilerleme sağlamadığını" aktardı.

Washington'da basın mensuplarına konuşan bir başka İsrailli yetkili ise müzakerelerin ayrıntıları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ABD'li elçi 'yakınlaşma' olduğunu söylemişti

Daha önce ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin "bir yakınlaşma aşamasına ulaştığını" ifade etmiş ve "bu hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varılmasını" umduğunu dile getirmişti.

Witkoff, "askıda kalan dört konudan geriye sadece birinin kaldığını" belirterek, önerilen anlaşmanın 60 gün içinde hayatta olan 10 İsrailli esir ile 9 cenazenin serbest bırakılmasını içerdiğini kaydetmişti.