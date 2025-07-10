Hamas, 10 İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakereler sonucunda Gazze Şeridi'nde tutulan 10 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini bildirdi.

Direniş örgütü, Telegram kanalı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, tartışmalı konulardaki istişarelerin ise devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Hamas, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasını arzu etmektedir ve bu nedenle 10 esiri serbest bırakmayı kabul etmiştir. Ancak Gazze'ye insani yardım girişi, İsrail birliklerinin bölgeden çekilmesi ve kalıcı ateşkes için gerçek garantiler verilmesi gibi bir dizi temel konuda istişareler devam etmektedir," ifadelerine yer verildi.

'Anlaşma için çalışmaya devam ediyoruz'

Hamas, İsrail'i müzakere sürecinde gerekli esnekliği göstermemekle suçlarken, hareket temsilcilerinin 'anlaşmanın önündeki tüm engelleri aşmak için arabulucularla çalışmaya devam ettiğini' vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, Gazze konusunda "bu hafta veya gelecek hafta" bir anlaşmaya varılması için 'çok iyi bir şans' olduğunu değerlendirdiğini duyurmuştu.

Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda 6 Temmuz'da Doha'da yeniden başlayan müzakere süreci, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını ve bölgede tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını hedefliyor.