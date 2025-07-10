Katil İsrail 48 Filistinliyi Daha Şehit Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilenlerin sığındığı çadır ile Filistinlilere ait evleri hedef aldı.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampında Filistinli bir aileye ait evi bombaladı.

Saldırı sonrası yangın çıkan binada ve bitişiğindeki binalar ile çevresindeki çadırlarda bulunan çok sayıda kişi şehit oldu ve yaralandı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5'i çocuk 10 kişi şehit oldu, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeyinde Filistinlilerin bir arada olduğu bir grubu hedef alan İsrail saldırısında 4 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kenti ile Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarında Filistinlilere ait 3 evi bombaladı.

Saldırıda bir baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 4 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusu ayrıca insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Attar kavşağı yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 10 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki Nemsavi bölgesinde bir çadırı hedef aldığı saldırıda ise 2 Filistinli şehit oldu.

Katil İsrail'in Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva semtinde bir grup sivili hedef aldığı hava saldırısında 1 Filistinli şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yardım bekleyen kalabalığa İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinli şehit oldu, 50'den fazla kişi yaralandı.

Siyonist İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin yanı sıra güneydeki Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin çadırını ve Gazze'nin orta kesimindeki En-Nusayrat'ın kuzeyinde bir grup sivili hedef aldığı hava saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda Şebir ailesinin evini hedef aldığı hava saldırısında, biri fetüs olmak üzere 4 Filistinli şehit oldu.

Katil İsrail'in Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Asda kenti yakınlarında sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda da ikisi çocuk 4 Filistinli şehit oldu.