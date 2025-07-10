Ateşkesi Sürekli İhlal Eden İşgalci İsrail Lübnan'ın Güneyinde Bir Evi Havaya Uçurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, işgalci İsrail güçleri sabaha karşı Keferkila beldesinin iç kesimlerine sızarak Hura bölgesinde bir evi yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Soykırımcı İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana işgalci İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi şehit oldu, 508 kişi yaralandı.