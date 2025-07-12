TikTok Modelinden Cinayetlerin Pembe Aklanmasına; İsrail Ordusundaki Çekici Kadınların Hikâyesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-Muhtemelen siz de İsrail’in Gazze’deki kadın ve çocuklara yönelik saldırıları ve Filistinlilerin katliamına başlamasından sonra sosyal medyada, özellikle TikTok’ta, çekici İsrailli kadınları görmüşsünüzdür. Bu konu ilgini çekiyorsa Parstoday’in bu haberinin devamını okuyabilirsiniz.

İsrail, kadınların orduya alınmasının güvenlik, hukuki ve toplumsal gerekçelerle olduğunu iddia ediyor. Ancak perde arkasında daha farklı bir gerçek mi yatıyor?

Parstoday’in bildirdiğine göre, Amerikan Wall Street Journal gazetesi bir kaynağa dayanarak, Siyonist rejimin kadın askerlerini ön cephelere gönderdiğini ve bunu personel eksikliğini gidermek amacıyla yaptığını itiraf ettiğini aktardı.

Bu rapora göre, Ekim 2023’teki “Aksa Tufanı” operasyonundan önce Siyonist rejim ordusundaki kadın asker oranı yüzde 14’tü; bu oran günümüzde yüzde 21’e yükseldi. Askerî üniformalarla ancak son derece çekici biçimde sosyal medya paylaşımları yapan birçok İsrailli kadın, başka bir projenin işaretini de veriyor olabilir.

İsrail rejimi, kadınların orduya katılımını güvenlik, hukuki ve sosyal nedenlerle gerekçelendirmektedir. Ancak bu rejim, kadınların askerî birliklerdeki varlığını hem uluslararası alanda kendisini demokratik ve modern bir ülke olarak göstermek, hem de kadın cazibesi ve cinsel çekicilik unsurlarını bir araç olarak kullanarak kendisine yönelen yoğun nefreti azaltmaya çalışmak amacıyla kullanmaktadır. Bu yöntem, yaygın olarak “pembe aklama” (pinkwashing) olarak tanımlanır.

Pembe aklama-Pinkwashing, kadın hakları ve toplumsal söylemleri araçsallaştırarak insan hakları ihlallerini ve suçları örtbas etmeye yönelik bir stratejiyi ifade eder. Siyonist rejim, bu taktiğin en bariz örneklerinden biridir; kendisini “kadın haklarının savunucusu” olarak takdim ederek, Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dikkatleri uzaklaştırmak istiyor.

İsrail sahadaki operasyonlarında kadın askerleri kamuoyunu etkilemek amacıyla kullanmakta, özellikle genç ve çekici kadınların fotoğraflarını sosyal medyada artırmaktadır. Bu propagandaya dayalı uygulama, medya ve siyasi analizlerde oldukça tartışmalı bir konu hâline gelmiştir.

- Rejimin Suçlarını Gizlemeye Yönelik Görsel Manipülasyon

Çekici görünüme sahip kadın askerlerin şık askerî kıyafetlerle sergilenmesi, İsrail ordusunu daha yumuşak, heyecan verici ve cazip bir imajla tanıtmaktadır. Bu görüntü ve videolar, İsrail rejiminin vahşi ve acımasız doğasından dikkatleri uzaklaştırma amacını taşımaktadır. Öyle bir rejim ki, kadın ve çocuk katliamlarıyla ünlenmiş, şimdiye kadar Gazze'deki 50 binden fazla sivili öldürmüştür.

- Gençleri Askerliğe Teşvik

İsrail ordusu, genç ve alımlı kadınların görsellerini asker alma kampanyalarında kullanarak gençleri askerlik hizmetine özendirmeye çalışmaktadır. Bu uygulama, özellikle kadın ve erkeklerin savaşçı ve özel birliklere katılmalarını teşvik etmek açısından etkili olmaktadır.

- Psikolojik Savaş ve Uluslararası Algı

Bazı çevreler, İsrail’in kadın asker görsellerini kullanarak kendini “liberal” ve “gelişmiş” bir ülke gibi göstermeye çalıştığını ve bu imajı, İsrail ile karşıtları arasındaki kültürel farkları vurgulamak için kullandığını savunmaktadır.

- İşgal ve Askerîleştirmeyi Normalleştirme

Siyonist rejim, kadınları askerî rollerde göstermekle, işgal altındaki bölgelerdeki askerî varlığını olağanlaştırmaya çalışmaktadır. Örneğin, Batı Şeria’da devriye gezen kadın askerlerin fotoğraflarının yayımlanması, işgale yönelik uluslararası hassasiyetin azaltılmasına hizmet edebilir. Bu şekilde, podyumdaki modellere benzeyen kadın asker görüntülerinin arkasında saklanan şiddet gerçekliği gizlenir; rejimin Filistin halkına yönelik soykırımı ve yıkıcı politikaları, daha yumuşak ve sempatik bir yüzle örtülmeye çalışılır.

Fakat Acaba Dünya, İsrailli Kadın Askerlerin Katil Olmadığına Gerçekten İnanıyor mu?

Artık dünya, İsrail ordusunda “cinayet”, “soykırım” ve “çocuk katli” kavramlarının somutlaştığı gerçeğiyle yüzleşmiş durumda. Bu uygulamalar, bir yöntem hâline gelmiş ve giderek daha görünür bir hâl almıştır. Gerçek şu ki, Filistin halkını öldürenler sadece sert görünümlü erkekler değil; bir kadın da kamera karşısına geçebilir, askeri üniforma giyebilir, çekici bir gülümseme ve göz alıcı bir dış görünüşle cinayet işleyebilir. Filistin halkının katili.

Yan Not, İsrail Ordusundaki Kadın Askerler Cinsel Tacizden Korunuyor mu?

İlginçtir ki, İsrail ordusunda görev yapan kadınlar sıkça cinsel saldırıya uğramaktadır. Daha önce İsrail Devlet Denetim Ofisi tarafından yayımlanan bir rapora göre, İsrail polisinde, hapishane teşkilatında ve sınır muhafız birimlerinde görev yapan her dört kadın askerden biri cinsel istismara uğramıştır. Aynı rapora göre, 18 yaşında başlayan zorunlu askerlik hizmeti süresince kadın askerlerin %25’i kendi silah arkadaşları tarafından cinsel tacize maruz kalmıştır.

Eleştirmenlere göre, Siyonist rejimin kadın askerleri “reklam süsü” olarak kullanması, cinsiyetçi bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu kadınlar profesyonel asker olarak değil, daha çok cinsel imgeler olarak sunulmaktadır.

Siyonist medya, kadın askerleri zaman zaman turizm reklamlarında da kullanmakta ve askerlik hizmetini "heyecan verici bir deneyim" gibi göstermeye çalışmaktadır.